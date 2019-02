WEEKENDTIP: Coloured Gardens brengt de lente naar Leuven Bart Mertens

22 februari 2019

17u15 0 Leuven Dit weekend opent Coloured Gardens de deuren in Leuven. De gloednieuwe speciaalzaak zal meubels van het Franse merk Fermob verkopen. Fermob is synoniem voor moderne kleurrijke tuinmeubels en outdoor design. Bij deze mag de lente haar blijde intrede doen…

Met temperaturen die stilaan in stijgende lijn gaan en bij momenten een zon die het lentegevoel aanwakkert, kriebelt het nu al bij veel mensen om aan de slag te gaan in de tuin of op het terras. Wie dit weekend nog niets op de planning heeft staan, kan alvast inspiratie gaan opdoen bij Coloured Gardens. Die nieuwe speciaalzaak voor tuinmeubilair opent op zaterdag 23 februari de deuren op de Tiensesteenweg 63. Zonder twijfel een aanrader voor mensen die hun groene vingers graag combineren met hun neus voor design.

Fermob

“Bij Coloured Gardens vind je onder meer meubels van het bekende Franse merk Fermob. Opmerkelijk is dat de tuinmeubels van Fermob stuk voor stuk verkrijgbaar zijn in 24 verschillende kleuren”, zegt Stefan Frissen. “Op die manier kan je dezelfde meubels in andere kleuren kopen om zo je tuin wat op te fleuren. Naast de betaalbare, kwalitatieve tuinmeubels vind je bij Coloured Gardens ook de hippe tuinaccessoires van Fermob terug. Van kussens tot bloempotten... altijd mooi en altijd trendy.”

Meer in petto

Buiten ‘Coloured Gardens by Fermob’ heeft de nieuwe store nog meer in petto. In het aanbod ook tuinmeubilair en outdoorproducten van Garden Stock & Outlet. “We gaan steeds op zoek naar kwaliteitsvolle stockmeubels en kopen producten rechtstreeks in grote volumes aan. De tijdelijke exclusieve collecties van Garden Stock & Outlet zijn bijgevolg te verkrijgen tegen uitzonderlijke prijzen”, besluit Stefan Frissen.

Openingsweekend van zaterdag 23 februari,van 10 tot 18 uur en zondag 24 februari van 10 tot 17 uur. Adres: Tiensesteenweg 67.