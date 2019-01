Weekendtip: 29ste Lichtfeest in Groot Redingenhof Bart Mertens

25 januari 2019

11u00 0 Leuven Buurtwerking Groot Redingenhof organiseert vanavond het 29ste Lichtfeest. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom op de bleekweide van het Groot Begijnhof.

Om 20 uur vertrekt de lichtstoet met fakkels, lampions en muziek door de buurt. Fakkels en lampions kunnen ter plaatse worden aangekocht. Je eigen ‘licht’ meebrengen is ook toegelaten. “De stoet passeert onder meer in de Redingenstraat, Kapucijnenvoer, Prosper Poulletlaan, Redingenhof, Redingenstraat en Schapenstraat. Vervolgens gaat het richting Groot Begijnhof en terug naar de bleekweide. De bewoners van deze straten worden vriendelijk verzocht om vanaf 20 uur de ramen feestelijk te verlichten met lampjes of veilige kaarsjes. Omstreeks 20.45 uur wordt op de bleekweide door de speciaal daarvoor verkozen lichtkoning(in) het groot vreugdevuur aangestoken. Wij vragen wel dat kinderen steeds door een volwassene begeleid worden”, zegt Paul Vranckx van Buurtwerking Groot Redingenhof vzw.