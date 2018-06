Weekend vol vechtjassen POLITIE NOTEERT OPVALLEND VEEL AMOKMAKERS OP EN ROND OUDE MARKT KIM AERTS

04 juni 2018

02u35 0 Leuven De Leuvense politie heeft afgelopen weekend opvallend veel vechtpartijen op en rond de Oude Markt genoteerd. Een vrouw kreeg rake vuistslagen van een dronkenlap toen hij haar vriendin lastigviel en zij tussenbeide kwam. Een barman raakte dan weer lichtgewond toen hij een glas naar het hoofd geslingerd kreeg.

In café Alegria op de Oude Markt kreeg een barman zaterdagnacht een glas naar het hoofd gegooid. Een 21-jarige man uit Holsbeek deed zijn beklag over het wisselgeld en smeet daarop met het bierglas. De barman liep lichte verwondingen op in het gezicht. De agressieve klant werd meegenomen door de politie naar het commissariaat. Even verderop in de Drinkwaterstraat ontaardde een discussie omtrent een vrouw in een vechtpartij. Een dertiger uit Begijnendijk kon het niet verkroppen dat zijn ex-vriendin met een andere man meeging. Het kwam zover dat hij zijn liefdesrivaal tegen het canvas mepte. Het slachtoffer verloor het bewustzijn en werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en rekende de dader in.





Nog talrijker dan op zaterdag waren de incidenten op vrijdag. Tijdens een vechtpartij op de Oude Markt die nacht kreeg een man van twee Leuvense twintigers rake klappen. Toen de politie ter plaatse kwam, zette het duo het op een lopen. Ze konden snel worden ingerekend en werden overgebracht naar het commissariaat waar een proces-verbaal werd opgesteld. De verwondingen bij het slachtoffer bleken uiteindelijk mee te vallen.





Iets later ontstond er een ruzie tussen een 44-jarige man en een 24-jarige vrouw uit Leuven. De veertiger zou ongewenst toenadering hebben gezocht tot een vriendin van de vrouw. Toen ze tussenkwam, kreeg ze verschillende vuistslagen in het gezicht. De vrouw raakte lichtgewond. De dronken man werd meegenomen door de politie en moest zijn roes uitslapen in de cel. Er werden verschillende processen-verbaal opgesteld tegen de veertiger.





Tegen agenten gekeerd

Aan café Ambiorix op de Oude Markt viel nog een ander slachtoffer te betreuren vrijdagnacht. Een 27-jarige man uit Leuven raakte er lichtgewond toen hij een slag in het gezicht kreeg van een onbekende man. Toen de politie tussenbeide kwam, keerde het slachtoffer zich tegen de agenten. De politie-inspecteurs brachten hem over naar het commissariaat.





Diezelfde nacht viel er nog een derde slachtoffer in de Kortestraat. Een 23-jarige moest er een vuistslag incasseren en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat de politie te laat verwittigd werd, kon de dader ontkomen. Er werd wel een proces-verbaal opgesteld. "Er zijn enkele mensen meegenomen naar de Philipssite maar niemand is voor langere duur gearresteerd", weet politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.