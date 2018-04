Website voor zakentoerisme 19 april 2018

02u28 0

Toerisme Vlaams-Brabant lanceert de website www.zakentoerismevlaamsbrabant.be. Via deze site kunnen bedrijven en verenigingen in enkele muisklikken een geschikte vergaderzaal of evenementenruimte vinden. Op die manier wil de provincie het zakentoerisme in de regio stimuleren. "We willen bedrijven warm maken om in Vlaams-Brabant te komen vergaderen en hun personeelsfeest, congres of teambuilding hier te organiseren. Dit zakentoerisme heeft een belangrijke economische impact", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme. De economische waarde van het zakentoerisme in Vlaams-Brabant wordt op jaarbasis op zo'n 244 miljoen euro geschat. De groeiende sector vult het vrijetijdstoerisme goed aan omdat bedrijven tijdens de werkweek boeken en vrijetijdstoeristen in de weekends en in de vakantieperiodes.





Momenteel zijn 216 aanbieders van zalen en teambuildings aangesloten op de nieuwe website. (BMK)