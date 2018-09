Website 'shoppeninleuven' in een nieuw kleedje 04 september 2018

Shoppeninleuven.be zit in een nieuw kleedje. De vernieuwde website zet meer dan ooit de stadsbeleving en sfeer in de verschillende winkelgebieden in de schijnwerpers. Je vindt er niet enkel informatie over shoppingevents. Ook andere evenementen van regionaal belang, die combineerbaar zijn met een shoppingbezoek aan de stad, worden belicht. Shoppeninleuven.be wil zowel de lokale shopper aanspreken als de dagbezoeker die op zoek is naar leuke shoppingtips of zijn dagje uit wil combineren met een toeristische doe-activiteit. Via de vernieuwde website moet duidelijk worden dat shoppen in Leuven altijd een feest is. Het centrum biedt een breed aanbod met voor elk wat wils. De belangrijkste troeven die door de bezoeker aan het winkelcentrum worden toebedeeld is dat de stad overzichtelijk en compact blijft, heel veel sfeer en beleving biedt in een historisch decor en tegelijk veilig aanvoelt voor de voetganger omwille van de vele autovrije winkelstraten. Shoppeninleuven.be toont het bruisende karakter van Leuven als winkelstad. De informatie over wat Leuven te bieden heeft, wordt gebundeld in verschillende rubrieken: 'shoppen', 'eten en drinken', 'evenementen' en 'markten'. Toeristische info is terug te vinden in de rubriek 'ontdek'. Hoe je vlot in Leuven geraakt en waar je kan parkeren vind je in de rubriek 'bereikbaarheid'. (ADPW)