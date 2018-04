We Love Coffee opent deuren 25 april 2018

Sinds kort is Leuven een hippe koffiebar rijker: We Love Coffee. Niet de zoveelste koffiebar in het ondertussen behoorlijk lange lijstje maar wel een nieuwe zaak met een originele aanpak. Uitbater Marco Hermans koos voor de Diestsestraat 176 als locatie voor zijn nieuwe zaak.





"We Love Coffee is 'the place to be' voor de liefhebbers van speciale koffie, fairtrade tea, lekkere cava, verse limonades en ook zelfgemaakt cakes. We zijn dus meer dan enkel een koffiebar. Op zaterdag 28 april openen we officieel de deuren met een gezellig feestje, inclusief lounge music op de achtergrond. We willen onze klanten echt verwennen met de beste producten", aldus Marco Hermans die de zaak samen runt met zijn vriendin.





(BMK)