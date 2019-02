Waterlek op Aarschotsesteenweg KAR

24 februari 2019

11u15 0

Een leidingbreuk op de Aarschotsesteenweg in Wilsele heeft zaterdagnacht omstreeks 4.30 uur voor wateroverlast gezorgd. De breuk ontstond onder het voetpad, waar het water ontsnapte en deels op de rijbaan terechtkwam. Het merendeel van het water vloeide terug weg in de riolering. De brandweer kwam even ter plaatse maar die konden niet meer doen dan wachten op de watermaatschappij om het fit te dichten. Er was nooit echt hinder voor het verkeer.