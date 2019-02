Wat te doen voor Valentijn? Volg eens een cursus bloemschikken voor mannen… Bart Mertens

14 februari 2019

16u00 0 Leuven Mannen met een gebrek aan inspiratie voor een Valentijnscadeau vinden in An Coenen een reddende engel. Zij organiseerde in Wilsele zopas een cursus bloemschikken, nota bene exclusief voor mannen.

In ’t Vierde Seizoen in Wilsele werd zopas een bijzondere workshop georganiseerd. Gastvrouw An Coenen verwachtte de deelnemers met een snoeischaar en een mes voor een cursus bloemschikken. Opmerkelijk gegeven: normaal organiseert An Coenen dergelijke workshops voor vrouwen maar deze keer was de cursus exclusief voor mannen die hun partner op Valentijn wilden verrassen met een origineel en zelfgemaakt cadeau. “Eenmaal per jaar spelen de mannen hier de hoofdrol”, aldus An Coenen. Mannen die interesse hebben in de cursus van volgend jaar moeten er in 2020 op tijd bij zijn want de workshop bloemschikken voor mannen is behoorlijk populair. De workshop kost 45 euro, inclusief glaasje bubbels om meteen in de juiste stemming te komen.