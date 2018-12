Warmste Café van start in café ’t Archief Bart Mertens

18 december 2018

09u00 0 Leuven In café ’t Archief in de Zeelstraat in Leuven is vandaag de actie ‘Warmste Café’ van start gegaan. Barmannen Matthias Burssens (20), Matthias Gellens (20) en Anthony Koti (24) nemen zeven dagen lang alle shifts op zich naar analogie met het StuBru-trio van Music For Life.

Een klein beetje gek zijn, kan geen kwaad. En al zeker niet als het voor het goede doel is…Met die gedachte in het achterhoofd zijn Barmannen Matthias Burssens (20), Matthias Gellens (20) en Anthony Koti (24) in café ’t Archief in Leuven begonnen aan de zwaarste week uit hun leven. Zeven dagen lang zullen ze 24 uur op 24 aanwezig zijn in het bekende café in de Zeelstraat dat voor de gelegenheid wordt omgedoopt tot ‘Warmste Café’. Het trio neemt alle shifts voor hun rekening en wil op die manier geld inzamelen voor Arktos Leuven.

Brahim

“Enkele jaren geleden werd er al een soortgelijke actie in ons café georganiseerd. Deze keer is het uitgebreider en zijn er dagelijks evenementen. Op het programma onder meer een dagdisco, speeddating en een beerpongtoernooi. Dinsdagnamiddag om 16 uur komt radiozender MNM langs met Brahim”, aldus het trio. Blijft de vraag: gaan de drie dappere barmannen het halen of sneuvelen ze ergens onderweg? “We rekenen op de steun van de vrienden en af en toe op een Redbull”, klinkt het. Cafébaas Igor Van Driessche zal er alvast op toekijken dat het trio café ’t Archief niet zal verlaten gedurende een week. “Ze zulken zich noodgedwongen moeten wassen in de toiletten van het café. Ik ben benieuwd maar tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat ze een mooi bedrag zullen inzamelen voor goede doel Arktos.”

Dat is overigens een expertisecentrum voor kinderen en jongeren vanaf zes tot 25 jaar voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident is. Daarnaast ondersteunt Arktos ook ouders, scholen, partners en overheden bij het omkaderen van deze kinderen en jongeren. De actie in café ’t Archief wordt ook gesteund door OKeR, de overkoepelende kringraad van verenigingen van het UCLL waartoe StEIL, Docentica, SocA, De Kelten en Diana behoren. Meer info: www.facebook.com/twarmstecafe/