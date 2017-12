Warme Leuvenaars lopen 80.000 euro bij elkaar 02u30 0 Baert Marc 8.000 lopers verschenen er zaterdag aan de start aan het Sportkot in Heverlee. Leuven De Leuvenaars hebben harten van goud. Dat bleek zaterdag op de Warmathon aan het Sportkot in Heverlee, toen er maar liefst 8.000 sportievelingen kwamen lopen voor De Warmste Week van Studio Brussel. In totaal zamelden ze 80.000 euro in voor het goede doel.

Vorig jaar verschenen er nog 6.913 lopers aan de start in het Provinciedomein in Kessel Lo, maar dit jaar werd het maximumaantal van 8.000 bereikt. Het is duidelijk: de Leuvenaar ligt wakker van het welzijn van zijn medemens. Ook enkele bekende Vlamingen Élodie Ouédraogo, Veerle Baetens, Maarten Vangramberen en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) verschenen zaterdag aan de start. Die laatste deed dat met enkele sportievelingen van zijn kabinet. "Om de goede doelen van De Warmste Week te steunen en ervoor te zorgen dat Leuven de Warmste stad zou worden, loop ik erg graag mee", zei Geens, die bijna zes kilometer wist te lopen op het parcours dat in en om het Arenbergkasteel in Heverlee kronkelde.





De Leuvense Warmathon was de laatste in de rij. "Op verschillende dagen werd er in de vijf provinciehoofdsteden en in hoofdstad Brussel gelopen voor alle goede doelen van Music For Life. Uiteindelijk hebben 44.767 deelnemers gelopen voor meer dan duizend goede doelen. Dat bracht een totaalbedrag op van 492.670 euro. Een geweldig resultaat", klonk het tevreden bij radiozender Studio Brussel.





