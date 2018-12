Warmathon in Leuven brengt 95.287 euro op Bart Mertens

20 december 2018

16u45 0 Leuven De Warmathon voor de Warmste Week was een groot succes in Leuven. Er verschenen 7.977 deelnemers aan de start en die verzamelden samen liefst 95.287 euro voor tal van goede doelen.

Het was weer druk in Leuven…Aan het Universitair Sportcentrum langs de Tervuursevest in deelgemeente Heverlee verzamelden bijna 8.000 lopers om deel te nemen aan de Warmathon in het kader van de Warmste Week. Onder hen ook enkele bekende gezichten zoals minister Koen Geens, Dina Tersago en Goedele Wachters. De deelnemers kregen elk de kans om hun eigen goed doel te kiezen. In totaal werd er liefst 95.287 euro bij elkaar gelopen aan het Universitair Sportcentrum. De lopers passeerden overigens ook aan het Arenbergkasteel. Na de sportieve inspanning was er ook ruimte voor ontspanning met de bekende Leuvense groep Discobar Galaxie. Ook DJ Merlo en Omdat Het Kan Soundsystem waren van de partij. Deze editie van de Warmathon was over de hele lijn een succes. De Leuvense editie was helemaal volzet en dat was ook het geval in Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent.