Waren Beleuvenissen te stil?

BART MERTENS

31 juli 2018

02u25 0 Leuven Met het optreden van Billy Ocean op de Oude Markt klokte Beleuvenissen afgelopen vrijdag af op ruim 20.000 bezoekers op drie vrijdagen. Een topeditie, maar toch weerklinkt er kritiek op het geluidsniveau. "Te stil", klinkt het in een uitgebreide discussie op de sociale media.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de geluidsnormen in Leuven zijn strenger dan de normen die Vlaanderen sinds 1 januari 2013 heeft opgelegd aan de organisatoren van festivals in openlucht. Vlaanderen laat maximaal 100 decibel toe op voorwaarde dat de organisatie gratis oordopjes uitdeelt aan de bezoekers. In Leuven werden in juni 2013 nog strengere normen goedgekeurd die bepaalden dat een optreden in openlucht maximaal 95 dB mag produceren. Die strenge limiet leidt nu tot een stevige discussie op Facebook met het optreden van Billy Ocean op Beleuvenissen als concrete aanleiding. "Ik vraag me af waarom ze oordopjes uitdelen op de Oude Markt. Zo stil", aldus Steven Vermoere op Facebook. Ook Sabine Bovend'aerde, die eind dit jaar Open Vld verlaat en net zoals Vermoere bekend staat als een concertganger, liet zich niet onbetuigd. "Ik begrijp dat een geluid zoals op Rock Werchter moeilijk is maar als Suikerrock het kan dan moet Leuven het toch ook kunnen", klinkt het. "Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een optreden wordt verstoord door mensen rond je die onder elkaar praten. Dan staat het geluid echt te stil."





Hogere limiet

Blijft de vraag: was de geluidsbalans inderdaad ver te zoeken? Programmator Mike Naert is het daar niet mee eens maar geeft wel toe dat een hogere dB-limiet wenselijk zou zijn. "Voor mij is een goede klank het allerbelangrijkste", aldus Naert, tevens directeur van concertzaal Het Depot. "We hebben een systeem geïnstalleerd op de Oude Markt met delaytorens om een gelijke klank te hebben op alle plekken, behalve helemaal achteraan. Maar het is nog altijd de geluidsmixer van de artiest die de klank maakt. Tijdens het optreden van De Kreuners een week eerder was het bijvoorbeeld top met Paul Rispens als beste Belgische geluidsman aan de knoppen. Wie zegt dat De Kreuners niet goed klonken, heeft echt geen oren aan zijn hoofd. Tijdens het optreden van Billy Ocean was de klank ok maar ik geef toe dat het beter en gemakkelijker zou zijn met een hogere dB-limiet. De limiet die in Leuven gehanteerd wordt voor optredens in openlucht is te laag. 100 dB over 60 min zoals in Het Depot zou ideaal zijn en dat is ook de norm op Rock Werchter en Suikerrock. Maar een verhoging naar 97 of 98 dB zou ook al wonderen kunnen doen."





Gehoor moet beschermd worden

De kans is echter klein dat die verhoging er zal komen want Mohamed Ridouani (sp.a), die de strenge Leuvense normen invoerde als schepen, is geen voorstander van een hogere dB-limiet. "Ik zie geen enkele reden om de huidige regels aan te passen", klinkt het. "We hebben die geluidsnormen ingevoerd om het gehoor van de mensen te beschermen en dat blijft het allerbelangrijkste. Ik ben wel bereid om te praten over een betere spreiding van de boxen over het plein."