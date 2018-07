Wandelzaal van stadhuis in nieuw kleedje 05 juli 2018

02u36 0 Leuven De stad heeft na de opgetpoetste gevel en de opnieuwe aangebrachte historische bevlagging een traject opgestart voor de herbestemming van het stadhuis.

"Om dit traject op gang te trekken werd beslist om de wandelzaal van het stadhuis alvast in een nieuw kleedje te steken. Er werd een opdracht uitgeschreven om nieuwe lusters en nieuw meubilair te ontwerpen", zegt schepen van monumentenzorg Dirk Vansina (CD&V). Beide opdrachten werden toegewezen aan Bram Kerkhofs van Design Studio.





Kerkhofs is geboren en getogen Leuvenaar. Hij volgde zowel een masteropleiding in het edelsmeden als een opleiding beeldhouwen in steen. Dit verklaart enerzijds zijn focus op schakels en scharnieren en anderzijds zijn passie voor materialen en technieken. Zijn werk getuigt van een grote passie voor wiskundige systemen en is erg architecturaal. Kerkhofs ontwierp twee monumentale lusters uit inox die hij als een driedimensionale puzzel samenstelde uit maar liefst 3.520 onderdelen. Hij inspireerde zich op de pinakels (kleine siertorentjes) en de nissen van het stadhuis waarin de beelden een plaats vinden. In de lusters ontbreken echter de beelden. Kerkhofs geeft zo ruimte voor invulling en verbeelding, goed wetende dat de beelden aan het stadhuis ook pas in een latere fase werden gerealiseerd. (ADPW)