Wandeling herdenkt 'Bloednacht' 07 september 2018

02u28 0

Lots of Leuven' zet het succesverhaal van bijzondere wandelingen voort en wel op zondag 16 september. Om 15 uur wordt er verzameld op het Pater Damiaanplein voor de begeleide themawandeling met als titel 'De Bloednacht van 18 april 1902'. De gids brengt het verhaal achter de gevelbordjes 'Aan hen die vielen voor het algemeen stemrecht op 18 april 1902'. Die bordjes verwijzen naar de nacht waarin er in Leuven zes doden en tientallen gewonden vielen in de strijd voor algemeen enkelvoudig stemrecht. Voor alle duidelijkheid: het ging over 'één man, één stem' want van stemrecht voor vrouwen was in het begin van de twintigste eeuw nog lang geen sprake. Reserveren is niet nodig en de wandeling kost 3 euro. Meer info: www.lotsofleuven.com (BMK)