Wandelende Meyboomplanting in teken van verbroedering met Brusselse collega's 30 juli 2018

Op de Wandelende Persvoorstelling doorheen Leuven centrum naar aanleiding van de naderende Meybooplanting verbroederden de organiserende Vriendenkring Mannen van 1969 met de Cie de Saint-Laurent en de Meyboomfanfare uit Brussel. In het stadhuis werd de 45ste editie van de Leuvense Meyboomplanting op 9 augustus uit de doeken gedaan.





"Het is de negende en voorlaatste keer dat we de Meyboomplanting organiseren, alles zit op schema. We bereiden ons daarna voor op ons Abrahamjaar, ons vijftigste levensjaar. De opvolgers staan klaar om de fakkel over te nemen. Na een jarenlange strijd tussen Leuven en Brussel ben ik blij dat we in vriendschap kunnen verder gaan", zei Benny Struys, voorzitter van de Mannen van 1969. (SVDL)