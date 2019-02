Walter Van der Perren (65) roept opa’s om mee te betogen Bart Mertens

01 februari 2019

14u30 0 Leuven De 65-jarige Walter Van der Perren was afgelopen donderdag een tevreden toeschouwer en medestander van de Leuvense schoolkinderen die meer actie eisen voor het klimaat. In één beweging roept hij alle andere opa’s en oma’s op om de geëngageerde jeugd te steunen.

“Mijn boodschap aan de politici in dit land is exact dezelfde als die van de geëngageerde jeugd: politici, neem de wetenschappers die waarschuwen voor de gevaren ernstig”, zegt Walter Van der Perren, zelf opa en 65 jaar jong. “En luister naar de oplossingen die de wetenschap aanreikt in de klimaatstrijd. Zelf ben ik al één keer mee actie gaan voeren in Brussel. Nu was ik ook van de partij tijdens de actie van de Leuvense basisscholen op het Ladeuzeplein. De politiek mag al deze signalen niet negeren. We moeten evolueren naar rationele politici en niet naar politici die hun eigen gelijk geloven zoals nu vaak het geval is. Het is nu al duidelijk dat het klimaat het belangrijkste thema van de verkiezingen zullen worden in mei. Ik blijf de geëngageerde jeugd alvast steunen in hun strijd voor een beter klimaat en ik roep alle opa’s en oma’s op om massaal mijn voorbeeld te volgen.”