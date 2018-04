Wagen van twintiger in beslag genomen 09 april 2018

02u36 0

Een 23-jarige man, die reed met een bestelwagen met Nederlandse nummerplaat, werd zaterdagnacht door een patrouille aan kant gezet in de Brusselsestraat. De man, die geen identiteitspapieren op zak had, legde een positieve ademtest af. Omdat het om een buitenlander ging, moest hij ter plaatse de boete van 578 euro betalen. De man zonder identiteitsdocumenten kon dit bedrag echter niet neerleggen. Daarom werd zijn wagen voorlopig in beslag genomen tot hij het verschuldigde bedrag komt betalen. (SVDL)