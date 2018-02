Wagen met tieners knalt tegen boom 12 februari 2018

02u38 0

In de Rijschoolstraat in Leuven is een jonge bestuurder zaterdagnacht met zijn wagen tegen een boom gebotst. De18-jarige jongeman uit Herent verloor om 4.30 uur om onbekende reden de controle over het stuur. De wagen, die in de richting van Sint-Maartensdal reed, begon te slippen, kwam in aanrijding met een geparkeerde wagen om uiteindelijk ter hoogte van de sporthal tegen een boom tot stilstand te komen. Drie van de vier passagiers, tieners uit Herent, Huldenberg, Bierbeek en Tervuren, raakten lichtgewond bij het ongeval. Zij werden naar het Heilig-Hartziekenhuis overgebracht. De bestuurder, een 18-jarige jongen uit Herent, liet een iets te hoge alcoholwaarde optekenen. Hij blies 'alarm'. Zijn rijbewijs werd dan ook ingehouden. Naast het aanrijdende voertuig raakte ook de geparkeerde wagen beschadigd. (SPK)