Wagen belandt in berm op autostrade 15 maart 2018

02u34 0

Op de autostrade E314 in de richting van en vlakbij Leuven is woensdagochtend omstreeks 6 uur een bestuurder het controle over het stuur verloren. Daardoor kwam deze, samen met de andere inzittenden, rechts in de berm terecht. De Leuvense brandweer werd ter plaatse geroepen voor de feiten, maar eenmaal daar bleek dat de schade best meeviel.





De inzittenden kwamen er zonder kleerscheuren vanaf en ook de wagen zou niet fel beschadigd zijn geweest. (ADPW)