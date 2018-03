Wafelkraam Pinocchio bekomen van aanrijding met 'Superkip' 06 maart 2018

02u31 0 Leuven Een trekker met oplegger van kippenkraam 'Superkip' boorde zich op vrijdag 9 februari in wafelkraam 'Pinocchio' in de Diestsestraat in Leuven. Daarbij vielen er gelukkige geen gewonden.

Nu, ongeveer een maand later, is het wafelkraam weer open. Het had geen haar gescheeld of de wafelverkoper had de aanrijding niet overleefd. Hij kon nog net op tijd wegspringen in een hoek van het kraam. De chauffeur van de vrachtwagen zou zijn handrem vergeten zijn aan te trekken toen hij zijn oplegger wilde koppelen aan de trekker. (KAR/ADPW)