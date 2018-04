Waardevolle Humblet is gered 25 april 2018

De waardevolle muurtekening van kunstenaar Theo Humblet in de voormalige brandweerkazerne aan de Vaartkom is gered. Dat bevestigt ontwikkelaar Ertzberg die de oude kazerne gaat afbreken en vervangen door een nieuwbouw met 160 appartementen en een commerciële ruimte die tegen 2020 klaar zou zijn. In het aanbod ook 16 stadswoningen die naar Leuvense normen betaalbaar zouden moeten zijn voor de middenklasse. De werkzaamheden zouden nog voor de zomer beginnen maar op vraag van de stad wil Ertzberg het kunstwerk van Humblet behouden. Het is de bedoeling dat de muurtekening een nieuw leven krijgt in het nieuwbouwproject.





De muurschildering dateert uit 1968. Ertzberg staat bekend als een ontwikkelaar met een oog voor kunst en wil het werk van Theo Humblet naar eigen zeggen de aandacht geven die het verdient in de wijk Tweewaters die steeds meer vorm krijgt nu ook de Twist is gerealiseerd. Eerder was de Balk van Beel al een blikvanger in de nieuwe Leuvense wijk. (BMK)