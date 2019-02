Waar wonen op Antwerpen na de meeste Indiërs? In Leuven, en dat is te danken aan Mohamed Ridouani (sp.a) Leuven op economische missie in New Delhi en Gwalior Bart Mertens

15 februari 2019

15u30 0 Leuven De voorbije jaren sloot Leuven overeenkomsten met de Indiase miljoenensteden New Delhi en Gwalior om samen te werken in verschillende domeinen. Momenteel leidt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) een werkbezoek naar de twee steden om de partnerschappen te versterken. “In het kader van een duurzaam reisbeleid werd de CO2-uitstoot gecompenseerd”, laat burgemeester Ridouani optekenen.

De delegatie bestaat naast Mohamed Ridouani (sp.a) onder meer uit rector Luc Sels en Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur bij Voka Vlaams-Brabant. Zij willen de regio Leuven op de kaart te zetten als dé kennisregio voor gezondheid, technologie en creativiteit. “Onze band met New Delhi en Gwalior biedt een pak opportuniteiten voor onze stad, de universiteit en de bedrijven”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “We willen dat zoveel mogelijk versterken zodat onze regio economisch verder kan groeien.” Bij eerdere bezoeken werden al overeenkomsten afgesloten om afvalinstallaties in New Delhi te plaatsen, meetsystemen voor water- en luchtkwaliteit uit te rollen en het UZ Leuven en lokale ziekenhuizen in India te laten samenwerken op vlak van onderzoek en digitalisering. “Ondertussen maakt een toenemend aantal Indiase studenten en onderzoekers hun opwachting aan de KU Leuven, bij imec en in tal van spin-off bedrijven. Ondertussen woont in Leuven zelfs de tweede grootste populatie Indiërs in België na Antwerpen”, laat burgemeester Ridouani optekenen.

Indisch festival

Tijdens de missie staan verschillende bezoeken gepland, onder meer aan Indiase universiteiten en de Indiase Kamer van Koophandel. Stad Leuven sluit deze week een overeenkomst met New Delhi af waarbij er kennisuitwisseling met studenten en docenten in een lerarenopleiding wordt opgezet. De stad doet dat samen met UC Leuven-Limburg. VOKA Vlaams-Brabant tekende afgelopen dinsdagavond ook al een samenwerkingsovereenkomst met Indian Chemical Council en de PHD Chamber of Commerce & Industry. Na New Delhi trok de delegatie naar Gwalior waar een programma rond smart city is opgezet, met financiële steun van de Europese Unie. Tot slot maakt ook de Leuvense dienst Toerisme deel uit van de delegatie om meer toeristische en culturele uitwisseling tussen Leuven en India mogelijk te maken. De focus ligt hierbij op erfgoed als motor van stadsvernieuwing en vernieuwende ecosystemen. De steden onderzoeken de mogelijkheid om een Indisch festival in Leuven te organiseren.