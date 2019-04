Vzw Zwerfkat in Leuven is jarig en vraagt cadeautjes aan stad Leuven: “Een werkingstoelage, een personeelstoelage en een renteloze lening!” Bart Mertens

12 april 2019

12u30 0 Leuven De vrijwilligers van vzw Zwerfkat in Leuven vieren het vijfjarig bestaan van de organisatie die al in de bres sprongen voor 1.500 katten. “We konden voorkomen dat meer dan één miljoen kittens op straat werden geboren. Helaas kost onze werking handenvol geld. Daarom hopen we op één of meerdere cadeautjes van het stadsbestuur voor onze verjaardag”, zegt Sabine Bovend’aerde.

Vijf jaar geleden vonden enkele ‘crazy cat ladies’ elkaar in Leuven. Ze besloten om een vzw op te richten om zwerfkatten te redden nadat ze op de Vesaliussite in Leuven 39 katten en kittens van een onzekere toekomst konden redden. Wat begon als een reddingsactie groeide al snel uit tot een vzw die de problematiek van zwerfkatten op de politieke agenda zette in Leuven maar ook daarbuiten. Op vijf jaar tijd slaagde Zwerfkat in Leuven er zowaar in om 1.500 katten een beter bestaan te geven.

In 2018 liepen de kosten voor Zwerfkat in Leuven bijvoorbeeld op tot 80.000 euro Sabine Bovend’aerde van Zwerfkat in Leuven

“We schatten dat we op die manier konden voorkomen dat één miljoen kittens op straat werden geboren”, zegt Sabine Bovend’aerde. “Dat nam veel energie en tijd in beslag maar onze werking kost ook handenvol geld. In 2018 liepen de kosten voor Zwerfkat in Leuven bijvoorbeeld op tot 80.000 euro. De stad Leuven dekt ongeveer 17 % van dat bedrag maar de rest van onze inkomsten moeten we zoeken in giften, de organisatie van acties en lidgelden. We hopen dan ook op één of meerdere cadeautjes van het nieuwe stadsbestuur voor onze vijfde verjaardag.”

Dierenartsen

Meer concreet pleit Sabine Bovend’aerde ervoor om een werkingstoelage te krijgen die de werkelijke kosten dekt voor de rekeningen van de dierenartsen en de voeding. Verder hoopt Bovend’aerde ook om de stad te overhalen om een personeelstoelage toe te kennen aan de vzw. “De overheid legt ons administratieve en boekhoudkundige verplichtingen op. Om te voldoen aan die eis zou een personeelslid meer dan welkom zijn in onze werking. Tot slot pleit ik ook nog voor een renteloze lening bij de stad Leuven om een goed uitgerust voertuig te kunnen aankopen.”