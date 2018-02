Vzw Leuven 2030: "Extra sponsors welkom" 01 februari 2018

02u25 0 Leuven De discussie over de laatste metingen van de CO2-uitstoot in Leuven ontlokt ook een reactie bij vzw Leuven 2030. Die organisatie zette de meest recente cijfers zopas online met zware kritiek van N-VA tot gevolg omdat er geen significante daling is vastgesteld.

De oppositiepartij vraagt zich af wat er precies is gebeurd met de 11 miljoen euro die voorzien is in de begroting van de stad Leuven om te evolueren naar een klimaatneutrale stad. "Voor alle duidelijkheid: vzw Leuven 2030 haalt haar middelen uit lidgeld en bijdragen van tot nu toe negen heel belangrijke partners: imec, Eandis, stad Leuven, Voka, De Lijn, AGSL, KBC, Commscope en KU Leuven", zegt Stefaan Saeys, voorzitter van vzw Leuven 2030. "In totaal doen we het jaarlijks met ongeveer 200.000 euro. Met meer financiële middelen zouden we zeker meer slagkracht kunnen hebben en bijgevolg zijn extra sponsors en nieuwe leden altijd welkom.





De reactie van N-VA laat zien dat het klimaat politieke partijen bezighoudt en alle geledingen van de samenleving raakt. We vinden het positief om te horen dat het draagvlak groter wordt om te blijven werken aan een vermindering van onze CO2-uitstoot", besluit de voorzitter die toegeeft dat CO2-uitstoot tot op heden niet snel genoeg daalt. (BMK)





Meer over Leuven

N-VA

politiek

milieu