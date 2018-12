Vuilniszakken in brand gestoken Bart Mertens

02 december 2018

13u15 0 Leuven Een onbekende dader maakte zich zaterdagochtend schuldig aan brandstichting in Kessel-Lo.

De dader vond er niet beter op dan vuilniszakken in de brand te steken die tegen de gevel van een nieuwbouwwoning in de Bergstraat stonden. Een alerte buurvrouw haalde meteen een brandblusapparaat uit haar wagen en probeerde de vlammen te bestrijden. Daar slaagde ze niet in maar gelukkig was de brandweer even later ter plaatse. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de schade aan de woning beperken tot brandsporen aan een afvoerpijp. De politie kwam ter plaatse voor vaststellingen en stelde een proces-verbaal op. De daders konden nog niet worden opgespoord.