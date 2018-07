Vuilniszakken in brand gestoken 23 juli 2018

In de Platte-Lostraat in Kessel-Lo hebben onbekenden zaterdagnacht vuilniszakken in brand gestoken. Door de stank werden enkele buurtbewoners gealarmeerd. Ze konden het vuur tijdig blussen. Ook op de Prins-Regentlaan werd vuilnis in brand gestoken. Daar moest de brandweer ter plaatse komen om het vuur te blussen. (KAR)