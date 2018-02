Vuilniszak vat vuur: gebouw ontruimd 27 februari 2018

De hulpdiensten moesten gisterochtend even na 7 uur uitrukken voor een brandmelding uit een flatgebouw in de Burgemeestersstraat. Een voorbijganger meldde vuur op het balkon van één van de appartementen. Toen de politiepatrouille ter plaatse kwam, sloeg de brand al over op een tweede balkon. Het gebouw werd ontruimd en de straat werd afgesloten. De brandweer had het vuur snel onder controle en het vuur bleek ontstaan te zijn in een vuilniszak met vodden waarop resten van chemische producten zaten. Door een chemische reactie heeft de inhoud van de vuilniszak vuur gevat. De schuiframen met dubbel glas van beide balkons waren gesprongen door de hitte. Niemand raakte gewond, maar door het bluswerk veranderde de straat in een ijsspiegel. De strooidienst kwam ter plaatse om zout te strooien. (ADPW)