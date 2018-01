VTI investeert in afdeling Hotel KOKS VAN MORGEN WORDEN OPGELEID IN HYPERMODERNE KEUKENS BART MERTENS

26 januari 2018

02u36 0 Leuven Het Centrum voor Volwassenenonderwijs VTI Leuven heeft samen met de dagschool een zware investering gedaan om de keukens en de bakkerij te vernieuwen. Meer concreet werden twee keukens en één bakkerij volledig vernieuwd en dat is goed nieuws voor de cursisten. De koks van morgen krijgen sinds kort overigens ook les van de bekende Leuvense chef-kok Kwinten De Paepe.

De cursisten van de opleiding 'Hotel' van CVO VTI in de Brabançonnestraat in Leuven hebben het tweede trimester goed ingezet. Dankzij een investering - die zowel door het volwassenenonderwijs al door de dagschool wordt gedragen - volgen de koks van de toekomst nu les in volledig vernieuwde keukens. Niet dat de vorige keukens tot op de draad versleten waren, maar als je een kwalitatieve opleiding wil aanbieden, moet je durven investeren. Voor de cursisten zijn de nieuwe kookfaciliteiten alvast een hele stap vooruit in vergelijking met de oude keukens.





"De vorige keukens dateerden uit 1990 en waren toch aan modernisering toe", zegt Paul Cristiaens, coördinator van de afdeling Hotel in CVO VTI. "We beschikken nu over twee up-to-date keukens en een bakkerij met de meest moderne toestellen. De koude keuken is in het nieuwe opzet ook volledig gescheiden van de warme keuken. Ook een onderverdeling in verschillende werkstations en opslagplaatsen werd voorzien. Koelcellen werden binnen handbereik geplaatst en ook multifunctionele toestellen zoals steamers en variocookers werden aangekocht."





Efficiëntie

Het sleutelwoord in de vernieuwingsoperatie is efficiëntie. "Er is aan alles gedacht om de cursisten vertrouwd te maken met het concept van een efficiënt werkende restaurantkeuken", vertelt Paul Christiaens. "De cursisten werken ook in een aangename omgeving met een maximum aan LED-verlichting en airconditioning."





De cursisten zelf zijn alvast in de wolken. Na enkele dagen proefdraaien wordt er nu op volle toeren gewerkt aan de voorbereidingen voor de opening van het didactisch restaurant. "De keukens zijn enorm praktisch en ze lijken ook ruimer dan de vorige keukens", aldus cursiste wildbereidingen Ciska Himpe. "De dubbele kasten en koelkasten zijn bijvoorbeeld heel handig. Het inladen van proper materiaal en levensmiddelen gebeurt aan één kant terwijl aan de andere kant alles uitgehaald wordt vanuit de keuken. Op die manier voorkom je de verspreiding van vuil."





De cursisten mochten zopas trouwens een oude bekende uit de Leuvense restaurantwereld verwelkomen. Niemand minder dan Kwinten De Paepe -die vroeger in de Muntstraat culinaire furore maakte met restaurant Trente- heeft het team van docenten vervoegd. Hij zal er een cursus wijnkennis geven.





In goede handen

"Het is leuk om mensen de passie voor wijn en koken bij te brengen", zegt chef-kok Kwinten De Paepe, die ondertussen naar Holsbeek is verhuisd. "Ik vind het een hele uitdaging om les te geven aan mensen die ambities hebben als kok. VTI maakt de uitdaging enkel maar mooier dankzij hun investering in prachtige keukens. Het is een plezier om in die moderne omgeving te kunnen en te mogen werken. De koks van morgen zijn in goede handen."





Bij CVO VTI kan je overigens niet enkel een opleiding tot kok volgen. Het volwassenenonderwijs biedt ook opleidingen tot kelner, bakkerij, slagerij, chocoladeproducten, wijnkennis en bierkennis aan.





Meer info op www.vti-leuven.be/volwassenenonderwijs.