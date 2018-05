Vrouwen lichtgewond bij botsingen 14 mei 2018

02u40 0

In de Terbankstraat in Heverlee kwam het vrijdagavond tot een aanrijding tussen een auto en een fietser. Een 66-jarige man uit Voeren sloeg de Terbankstraat in toen er net een 72-jarige vrouw uit Herent op een elektrische fiets voorbij reed. Het kwam tot een aanrijding en de vrouw kwam ten val. Ze werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Op de Dirk Boutslaan in het centrum van Leuven verloor vrijdagavond een 20-jarige Leuvenaar de controle over zijn bromfiets. Hij moest uitwijken voor een bus waarbij hij moeite had om zijn bromfiets onder controle te krijgen. Hij reed tijdens zijn manoeuvre een 20-jarige vrouw uit Bertem aan die net aan het oversteken was. De vrouw werd lichtgewond. (ADPW)