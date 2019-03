Vrouwen in ‘t Zwart bestaan 25 jaar en houden extra stille wake KAR

19u29 0 Leuven Al 25 jaar houdt de groep Vrouwen in ’t Zwart, of Women in Black, wekelijks een stille wake voor het stadhuis van Leuven. Voor die gelegenheid hielden ze zaterdag een extra stille wake aan het stadhuis.

“Voor een rechtvaardige vrede, tegen oorlogmilitarisme, discriminatie, homofobie, racisme, onrechtvaardigheid en alle vormen van geweld, en ter ondersteuning van vrouwen in oorlogssituaties. Het is een unieke prestatie wereldwijd dat deze 1.300 stille wakes, onafgebroken, in weer en wind plaatsvinden”, zegt Nani Sneyers van de actiegroep die elke woensdag op diezelfde plek een protest houdt.

De stadsbeiaardier speelde van 15.30 uur tot 16 uur vredesliederen om hun boodschap kracht bij te zetten. Er nam ook een tiental internationale Women in Black deel aan de actie. Daarna volgde een academische zitting in het stadhuis. Onderwerpen die onder andere aan bod kwamen: fascisme, nationalisme, kwestie Palestina en Israël, feminisme en geweldloos verzet, lesbiennes en feminisme in de vredesbeweging.