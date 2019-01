Vrouwelijke lijsttrekkers Jessika Soors en An Moerenhout voeren lijsten Groen aan Stefan Van de Weyer

26 januari 2019

19u52 0 Leuven In het provinciehuis in Leuven spraken de leden van Groen zich uit over wie de partij naar voren moest schuiven voor de federale en Vlaamse verkiezingen. 160 deelnemers kozen voor een vrouwelijke tandem. Nieuw gezicht Jessika Soors (30) uit Vilvoorde trekt de kamerlijst in Vlaams-Brabant, Vlaams parlementslid An Moerenhout (35) uit Leuven trekt op haar beurt de Vlaamse lijst.

Vilvoordse deradicaliseringsambtenaar Jessika Soors, zal de Groene Kamerlijst trekken in Vlaams-Brabant. Op de tweede plaats staat voormalig schepen Dieter Van Besien uit Haacht en op positie drie voormalig schepen Veerle Leroy uit Beersel. Anne Dedry uit Leuven fungeert als lijstduwer. Ze zat de voorbije vijf jaar voor de Groen in de Kamer en werkte daar onder meer rond gezondheidszorg, sinds oktober ook als commissievoorzitter. Eerste opvolger op de lijst is fractieleider in de Leuvense gemeenteraad Eva Platteau, als tweede opvolger werd schepen Hendrik Schoukens uit Lennik verkozen.

Voor de Kamerlijst kiezen de Groenleden in Vlaams-Brabant voor een nieuw gezicht in de politiek, maar niet in het beleid. Jessika Soors was zes jaar lang deradicaliseringsambtenaar in de stad Vilvoorde en stond burgemeester Hans Bonte bij bijstond in deze delicate materie. Ze boekte successen die in binnen- en buitenland aandachtig gevolgd werden. Dat beleid wil ze de komende jaren in de Kamer voortzetten. “Het is een sterke lijst waar we trots op zijn. Het is een goede mix tussen jong en oud. We zijn een goede tandem om groene en sociale thema’s aan te brengen”, klonk het gemotiveerd bij Soors.

Aan Vlaamse zijde werd geopteerd voor An Moerenhout als lijsttrekker. Vijf jaar geleden werd ze reeds verkozen als Vlaams parlementslid en dit vanaf de tweede plaats.

Nieuwkomer Chris Steenwegen uit Herent neemt de tweede plaats in op de Vlaamse lijst. Hij was tot voor kort directeur van Natuurpunt en zag het natuurbeleid en de open ruimte in Vlaanderen achteruit gaan, daar wil hij tegenin gaan. Ann De Martelaer uit Lubbeek staat op plaats drie. Zij was tien jaar terug even parlementslid als opvolgster van Magda Aelvoet. Lijstduwer van dienst is Fatiha Dahmani, al een kwarteeuw sterkhouder in Leuven. Alwin Loeckx uit Gooik werd als eerste opvolger aangewezen, voormalig diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva Aarschot als tweede opvolgster.

“Ik ben er vooral fier op dat dit resultaat vanuit de partij komt en dat dit geen strategische overwogen keuze is. Er waren geen verrassingen, de lijst die werd voorgelegd werd gestemd. Het volledige plaatje tussen de federale en Vlaamse lijst klopt perfect. Ik kijk er al naar uit om samen campagne te gaan voeren. Ik trek hier met veel vertrouwen naartoe”, aldus Moerenhout.