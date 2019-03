Vrouw zwaargewond na aanrijding door bus Stefan Van de Weyer

24 maart 2019

Een 28-jarige vrouw uit Bekkevoort is vrijdag om 17 uur zwaargewond geraakt aan een been toen ze op de buskaaien aan het station werd aangereden door een bus van De Lijn. Het slachtoffer werd na verzorging ter plaatse met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Daar werd ze geopereerd aan het been. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is vooralsnog niet bekend.