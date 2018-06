Vrouw zonder rijbewijs blaast positief in bijzijn dochtertje 27 juni 2018

02u31 0

De auto van een 45-jarige vrouw uit Herent is maandagavond in beslag genomen in de Fonteinstraat in Leuven. Ze parkeerde zich op het voetpad, bleek niet over een geldig rijbewijs te beschikken en blies bovendien positief. Dat allemaal in aanwezigheid van haar 6-jarige dochter. De moeder kon ook geen verzekerings- of keuringsbewijs voorleggen. Haar rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. De parketmagistraat besliste om de wagen te immobiliseren. (KAR)