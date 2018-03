Vrouw valt in bus 21 maart 2018

02u29 0

Een 28-jarige vrouw uit Leuven is gistermiddag gevallen in een bus die reed op de Bondgenotenlaan in Leuven. De vrouw verloor bij het rechtstaan haar evenwicht en kwam op haar schouder terecht. Ze moest met een ziekenwagen worden overgebracht naar het ziekenhuis. (KAR)