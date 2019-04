Vrouw uit Wezemaal vindt iets vreemd in haar donut: “Er zat een tand in!” Bart Mertens

07 april 2019

19u36 0 Leuven Katrijn Loosen uit Wezemaal kwam afgelopen weekend voor een verrassing van formaat te staan. De vrouw was donuts gaan halen in Leuven en vond naar eigen zeggen zowaar een tand in de donut met maltezers. “Ongelofelijk”, klinkt het. De uitbater van de donutzaak laat de zaak onderzoeken. “Onmogelijk volgens het toegepaste productieproces”, aldus de man.

Zet er je tanden eens in…Dat is was je doorgaans doet in een donut, maar voor Katrijn Loosen uit Wezemaal nam het verhaal een vreemde wending. Ze was donuts gaan halen bij Donuttello in Leuven en vond iets vreemd in één donut. “Er zat een tand in”, vertelt Katrijn. “Het is bijna niet te geloven maar het was wel degelijk zo. We ontdekten dat tijdens het verjaardagsfeestje.”



Katrijn nam contact op met de uitbater van de donutzaak in Leuven, maar kreeg naar eigen zeggen niet meteen reactie. De uitbater van de zaak ontkent dat met klem. “Ik heb meteen geantwoord op de e-mail van die vrouw”, klinkt het. “Ze vroeg meteen een schadevergoeding zonder enig overleg. Ik wil graag het bewijs zien want het kan simpelweg niet dat er een tand in die donut zat. Het productieproces maakt dat gewoon onmogelijk. Het enige wat ik kan bedenken is dat die tand in een maltezer zat die op de donut lag. Ik zal het lotnummer laten checken bij de leverancier. Ik betreur enorm dat die vrouw meteen naar de media stapt zonder enig overleg met ons. Ik overweeg ook om klacht in te dienen wegens poging tot afpersing.”