Vrouw slaat man met glas op hoofd KAR

28 februari 2019

09u19 0

In een fakbar in de Tiensestraat in Leuven heeft een vrouw woensdagnacht een man met een glas op het hoofd geslagen. De jongen wurmde zich een weg door de massa toen de vrouw uithaalde. De aanleiding voor het incident is onbekend. Het slachtoffer werd met verwondingen aan het hoofd overgebracht naar het ziekenhuis.