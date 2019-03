Vrouw overleden na aanrijding met Lijnbus in Kessel-Lo ADPW

27 maart 2019

11u30 7

Op de Wilselsesteenweg in Kessel-Lo is vanmorgen een vrouw overleden nadat ze werd aangereden door een bus van De Lijn. De politie is momenteel ter plaatse. Het verkeer is in beide richtingen afgesloten van het kruispunt met de Kesseldallaan tot aan de Bergstraat. Volgens getuigen gaat het om een oudere vrouw. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is vooralsnog niet duidelijk.

Later meer