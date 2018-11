Vrouw met beperking voorzitter van gemeenteraad Toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) stelt Dorien Meulenijzer (sp.a) aan Bart Mertens

22 november 2018

15u20 0 Leuven Toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) wordt niet de voorzitter van de gemeenteraadszittingen vanaf januari 2019. Het nieuwe bestuur kiest bewust voor “een meer neutrale persoon” in de figuur van Dorien Meulenijzer (sp.a). Zij heeft een beperking en is meteen ook de eerste vrouw die de Leuvense gemeenteraad zal leiden.

De nieuwe Leuvense bestuursploeg kiest naar eigen zeggen resoluut voor een stijlbreuk met het verleden. Dat uit zich onder meer in de beslissing om de gemeenteraad vanaf 2019 niet te laten leiden door de burgemeester. Of met andere woorden: Mohamed Ridouani (sp.a) wordt niet de nieuwe voorzitter van de raadszittingen in het historische stadhuis op de Grote Markt. Huidig burgemeester Louis Tobback (sp.a) was wel 24 jaar lang voorzitter van de zittingen.

Adviseur Toegankelijkheid

Blijft de vraag: wie wordt dan wel voorzitter van de gemeenteraad? Zopas werd de 29-jarige Dorien Meulenijzer aangeduid. Meulenijzer is een nieuw verkozen gemeenteraadslid voor sp.a. Opmerkelijk gegeven: Dorien Meulenijzer heeft een beperking en verplaatst zich in een elektrische rolstoel. Ze was eerder actief als adviseur Toegankelijkheid en als OCMW-raadslid. Dorien Meulenijzer is ook al een hele tijd voorzitter van VFG, een Vlaamse vereniging voor mensen met een beperking.

Ik zal aandacht hebben voor de inbreng van elk gemeenteraadslid Dorien Meulenijzer (sp.a), toekomstig voorzitter gemeenteraad

“Eerste vrouwelijke voorzitter én eerste persoon met een beperking in de Leuvense gemeenteraad: in Leuven kan het. Ik ben trots dat ik deel mag uitmaken van het diverse team dat Mohamed Ridouani als nieuwe burgemeester samengesteld heeft en kijk ernaar uit om het voorzitterschap op te nemen. Ik zal aandacht hebben voor de inbreng van elk gemeenteraadslid en voldoende ruimte bieden voor debat maar ook bewaken dat dit in een serene en constructieve sfeer gebeurt”, zegt Dorien Meulenijzer in een eerste reactie op haar aanstelling.

De aanstelling van Dorien bewijst dat Leuven een stad is met vele mogelijkheden Mohamed Ridouani (sp.a), toekomstig burgemeester

Mohamed Ridouani zelf wijst erop dat de nieuwe bestuursploeg met de aanstelling van Dorien Meulenijzer extra in de verf zet dat Leuven een stad van vele mogelijkheden moet worden in de toekomst. “We kiezen inderdaad heel bewust voor iemand uit de gemeenteraad en niet voor een lid van het schepencollege”, klinkt het. “Het Decreet Lokaal Bestuur laat dit toe. Door een meer neutrale figuur te kiezen als voorzitter zal er een beter evenwicht zijn tussen de gemeenteraad en het schepencollege. Dit zal de werking van de gemeenteraad ten goede komen en de leden aanmoedigen om actiever deel te nemen aan het debat. Ik wil met de aanstelling van Dorien ook duidelijk maken dat Leuven een stad is van mogelijkheden en niet van belemmeringen en obstakels. Als je het talent en de goesting hebt om iets te bereiken, dan kan dat hier ongeacht je situatie of afkomst. In Leuven kan je je dromen waarmaken. Nog dit: vanaf januari 2019 is de samenstelling van de gemeenteraad en de OCMW-raad dezelfde en zal de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad ook de functie van voorzitter van de OCMW-raad op zich nemen.