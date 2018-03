Vrouw loopt beenwonde op nadat zadel afbreekt 21 maart 2018

Een 32-jarige vrouw uit Herent is gisterochtend omstreeks 8 uur gevallen met de fiets toen haar zadel afbrak in de Baron Descampslaan in Wilsele.





Ze liep daarbij een ernstige beenwonde op en moest met een ziekenwagen overgebracht worden naar het UZ Gasthuisberg. (KAR)