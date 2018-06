Vrouw lichtgewond bij ongeval 22 juni 2018

Een 56-jarige dame uit Holsbeek is woensdagochtend even na 8.30 uur met lichte verwondingen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. De dame was op weg met haar bromfiets toen ze op de Aarschotsesteenweg ter hoogte van de Weggevoerdenstraat in Wilsele in aanrijding kwam met een personenwagen. De bestuurder van de auto reed op de Aarschotsesteenweg en wilde de Weggevoerdenstraat inrijden. Hij had de bromfiets echter niet opgemerkt waardoor het tot een aanrijding kwam. De bestuurster van de bromfiets viel opde grond en hield aan de valpartij schaafwonden en een pijnlijke hand over. (BMK)