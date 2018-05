Vrouw grijpt verkoopster in schoenenwinkel bij de keel 29 mei 2018

02u38 0

Een Leuvense moest zich maandag voor de Leuvense strafrechter komen verantwoorden omdat ze op 19 april 2017 een verkoopster bij de keel greep en haar een slag in het aangezicht gaf. Ze stuurde haar kat naar de zitting, waar er een maand cel en 900 euro boete voor haar werden gevorderd.





Beklaagde M.Y.M. stormde een schoenenwinkel op de Bondgenotenlaan binnen en greep de verkoopster zonder waarschuwing bij de keel. Daarna greep ze haar arm vast en gaf ze haar een slag in het gezicht. Daarna verdween de twintiger even snel als ze verscheen. Naar de aanleiding is het raden, gezien beide betrokkenen elkaar niet kennen. Volgens het openbaar ministerie waren de feiten bewezen door de camerabeelden. De rechter doet uitspraak op 25 juni. (SVDL)