Vrouw bevangen door rook 17 mei 2018

02u37 0

Een 51-jarige dame uit Kessel-Lo is dinsdagavond met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. Ze was bevangen geraakt door rook in haar woning in de Koningin Astridlaan. De rook was het gevolg van een kookpot die een paar uur lang op het vuur stond te pruttelen. De bewoonster was tijdens het opwarmen van het eten in slaap gevallen in de zetel. Een voorbijganger hoorde het brandalarm in de woning afgaan en nam een brandgeur waar. Hij waarschuwde de hulpdiensten. Toen een politiepatrouille aanbelde en er niemand reageerde, gingen ze binnen langs de openstaande achterdeur. Daar zagen ze de rokende kookpot op het fornuis staan. Even later was ook de brandweer ter plaatse. Door al het tumult was de bewoonster wakker geworden. Ze had last bij het ademen en werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. De Leuvense brandweer zorgde ervoor dat de woning werd verlucht. (ADPW)