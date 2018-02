Vrouw betrapt die babykledij steelt 27 februari 2018

Een 23-jarige vrouw werd vrijdag betrapt op winkeldiefstal in Hema in de Parijsstraat in Leuven. De vrouw ging naar buiten maar de beveiligingspoortjes sloegen alarm. In de handtas van de vrouw was babykleding ter waarde van 150 euro gepropt. De verdachte gaf de diefstal toe. Ze werd onmiddellijk gedagvaard in toepassing van het snelrecht. De Roemeense vrouw zal zich in april moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Leuven. (ADPW)