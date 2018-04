Vrouw betaalt met vals briefje van 50 euro 04 april 2018

Een vrouw heeft zaterdag in een chocoladezaak op de Naamsesteenweg aankopen gedaan met een vals briefje van 50 euro. Ze wilde haar aankopen voor iets minder dan 5 euro cash betalen, maar had niet genoeg kleingeld bij. Daarop liet ze een briefje van 50 euro wisselen waarna ze er vandoor ging. Even later stelde de zaakvoerster vast dat het om vals geld ging. Ze ging nog op zoek naar de vrouw, maar die was nergens meer te bespeuren.





De laatste maanden wordt er regelmatig met valse briefjes van 50 euro betaald. (ADPW)