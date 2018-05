Vrouw betaalt 12.000 euro aan deurwaarder met bankkaart werkgever 15 mei 2018

02u52 0 Leuven De 32-jarige Sarah L. uit Leuven riskeert een fikse werkstraf omdat ze haar schulden afloste met de bankkaart van haar werkgever. Zo betaalde ze een deurwaarder 12.000 euro op kosten van de vennootschap.

Omdat er nog gelden zouden verdwenen zijn, had de vrouw in maart 2015 een klacht aan haar been. De procureur berekende een verlies van 50.410 euro maar bij de burgerlijke partij liep dat op tot 70.000 euro. "Niemand geraakt er aan uit. Bovendien werden met de kaart ook nog persoonlijk spullen gekocht in opdracht van haar baas", wierp de verdediging op. Die stipte verder aan dat L. nog een blanco strafblad heeft en dat er sindsdien 2014 geen nieuwe feiten meer gebeurde. De vennootschap ging ondertussen failliet. Volgens de advocaat kwam dat mede door de financiële aderlating. Voor de repuatieschade werd een morele schadevergoeding van 5.000 euro gevraagd. Vonnis 11 juni. (KAR)