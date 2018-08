Vrouw bedreigt man twee keer 23 augustus 2018

Voor een twintiger werd bij verstek zes maanden cel en 1.600 euro boete gevraagd. De vrouw in kwestie, beklaagde M.J., had in 2015 tot twee keer toe een man bedreigd in Leuven. Per bedreiging werd telkens drie maanden cel en 800 euro gevorderd voor de jonge vrouw die afwezig bleef op de rechtbank.





De strafrechter velt de uitspraak bij verstek op 24 september. (SVDL)