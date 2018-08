Vrouw bedreigt ex met paar messen 17 augustus 2018

Een 54-jarige vrouw uit Leuven moest zich voor de strafrechter komen verantwoorden omdat ze op 22 september 2017 haar ex enkele uren van zijn vrijheid zou hebben beroofd.





Die ochtend kwam het voormalige koppel, dat vijf jaar samen was, elkaar al eens tegen en gaf zij hem een slag op zijn oor. Later die avond kwam haar ex aankloppen omdat ze met zijn sleutels aan de haal was. Zij wou die niet teruggeven, behalve als hij er geld of zijn bankkaart voor gaf. Eens binnen hield ze hem vast op een stoel in een kamer die op slot was, dit vanaf 23 uur tot in de vroege ochtend. Om te laten zien dat het haar menens was, stak ze met de messen meermaals in een tas die hij bij zich had. Uiteindelijk verliet hij haar woning via een raam en ging hij aangifte doen bij de politie. Bij een daaropvolgende huiszoeking werden de twee messen aangetroffen. "Deze vrouw kampt met een bipolaire stoornis en kreeg in 2014 al een opschorting voor diefstal. De feiten zijn bewezen door het onderzoek, ik vorder een jaar cel en 800 euro boete", aldus het openbaar ministerie. De vrouw verklaarde haar ex dit te hebben aangedaan omdat hij haar in het verleden ook al had 'geambeteerd' en dat ze met de messen in de tas stak om hem bang te maken. Vonnis op 17 september. (SVDL)