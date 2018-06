Vrouw aangereden bij het oversteken 09 juni 2018

02u39 0

Een 30-jarige vrouw uit Lubbeek raakte woensdagavond levensgevaarlijk gewond nadat ze werd aangereden door een auto op de Diestsesteenweg in Lubbeek. De vrouw bevond zich op de verharde middenberm dichtbij het zebrapad toen ze plots de rijbaan overstak. De autobestuurster die in de richting van Leuven reed, zag de overstekende vrouw niet. Zij legde een negatieve adem- en speekseltest af. Het parket stelde de verkeersdeskundige en de wetsdokter aan. Het parket trok het rijbewijs van de autobestuurster in voor vijftien dagen. (ADPW)