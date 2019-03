Vrouw (75) in kritieke toestand naar ziekenhuis gebracht nadat ze flauwvalt aan station ADPW SVDL

26 maart 2019

Aan het station van Leuven is omstreeks 13.20 uur een oudere dame plotseling flauwgevallen. Zij moest ter plaatse gereanimeerd worden. “Een 75-jarige vrouw zat rustig neer aan de bushalte, toen ze plots iets gekregen heeft. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer kwam even ter plaatse en plaatste een rode tent aan de buskaaien. Dat deden ze om nieuwsgierigen op een afstand te houden en om heel het gebeuren wat af te schermen mocht de dame toch overleden zijn”, zo vertelt Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. Enkele perrons waren door het voorval een tijdlang geblokkeerd.