Vrouw (44) die van klimmuur viel niet meer in levensgevaar 02u36 8 Leuven De 44-jarige vrouw uit Huldenberg die zondag van een 15 meter hoge klimmuur viel in klimzaal De Stordeur, is niet meer in levensgevaar. "Ze is geopereerd en stelt het relatief goed. We staan in contact met de familie", klinkt het bij de klimzaal zelf.

De vrouw was samen met een klimpartner aan het klimmen toen ze van het uiterste punt van de allerhoogste klimwand viel en liep daarbij levensgevaarlijke verwondingen op. Het parket onderzoekt de zaak."Er was waarschijnlijk een probleem met de achtknoop. Voor iedereen die erbij was of die de vrouw kent is dit een emotionele klap. Klimzaaleigenaars Jo, Stien en Sam en Klimclub zijn dan ook erg begaan met de betrokkenen", vertelt het personeel van de Stordeur. Zij roepen alle betrokken op om naar de huisarts te gaan mits ze het moeilijk hebben met deze situatie. "Wij nodigen alle mensen uit de aanwezig waren die avond. Zij mogen woensdagavond om 19 uur samenkomen in de klimzaal om erover te praten. Er zullen dokters aanwezig zijn. We voorzien een drankje in de vergaderzaal", klinkt het nog. De klimzaal overweegt om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. (ADPW)